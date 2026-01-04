Salta marchó en apoyo a Maduro, en contraste con festejos en Buenos Aires

La detención de Nicolás Maduro, dispuesta por el gobierno de Donald Trump, generó este sábado manifestaciones en distintos puntos de Argentina y del mundo, con posturas contrapuestas frente al conflicto que atraviesa Venezuela.

En Salta, la situación derivó en una marcha organizada por agrupaciones políticas y sociales de izquierda, que se concentraron en el centro de la ciudad para exigir la liberación del dirigente venezolano y rechazar lo que definieron como una injerencia estadounidense en la región.

La movilización comenzó durante la tarde en la Plazoleta Cuatro Siglos y se desarrolló en inmediaciones de la Plaza 9 de Julio. Los manifestantes avanzaron con banderas venezolanas, carteles y cánticos, bajo consignas de carácter antiimperialista, antifascista y antirracista.

Durante la protesta, los participantes repudiaron el traslado de Maduro a Nueva York y reclamaron su liberación inmediata, al tiempo que expresaron su respaldo político al dirigente, a quien identificaron como continuador del proyecto iniciado por Hugo Chávez. También se escucharon consignas dirigidas contra el gobierno estadounidense y su política exterior en América Latina.

Desde los espacios convocantes señalaron que la detención constituye una violación a la soberanía de un país latinoamericano y reclamaron el cese de la intervención de Estados Unidos en la región, en el marco de un conflicto que continúa generando repercusiones y divisiones a nivel internacional.

El hecho se dio en un contexto de movilizaciones encontradas en el país. Mientras en Salta organizaciones de izquierda se concentraron para repudiar la detención de Maduro, en Buenos Aires, en el emblemático Obelisco, también se registraron marchas, pero con un sentido opuesto: venezolanos y simpatizantes celebraron la captura del dirigente y expresaron su respaldo a la medida adoptada desde Estados Unidos, en medio de un escenario de fuertes divisiones políticas a nivel nacional e internacional.