Bullrich pidió la liberación del gendarme Nahuel Gallo y apuntó contra el chavismo: "La cúpula aún sigue ahí, pero será por poco tiempo"

La senadora Patricia Bullrich exigió este domingo la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, y lanzó duras críticas contra el régimen chavista. Lo hizo desde el Obelisco, durante un acto encabezado por manifestantes opositores al chavismo, donde aseguró que la estructura de poder que acompañó a Nicolás Maduro "aún sigue ahí, pero será por poco tiempo".

"Luego de años de padecimientos, de exilios, de presos que aún hoy están en las cárceles y deberán salir lo antes posibles, pedimos por nuestros argentinos. Nosotros también lo padecimos con nuestro querido gendarme Nahuel Gallo atrapado por esta dictadura", expresó la legisladora, al colocar el caso del gendarme en el centro del reclamo.

En su discurso, Bullrich describió el momento como "horas decisivas" y afirmó que, tras la salida de Maduro, la etapa que se abre en Venezuela requiere "desarmar con inteligencia esa dictadura" que, según sostuvo, se "infiltró" en las instituciones. "La Justicia es parte del problema, el Poder Ejecutivo ni hablar, las fuerzas armadas y de seguridad se qu

La exministra también sostuvo que "la Argentina desde un primer momento apoyó la decisión del título que tiene que tener Maduro, como narcodictador", y vinculó el escenario venezolano con el impacto regional de la crisis humanitaria y política. En ese sentido, señaló la dimensión del éxodo: "Casi 9 millones de venezolanos en el mundo entero, muchos aquí en Argentina", remarcó.

Hacia el final, Bullrich afirmó que "Venezuela va hacia el camino de la libertad" y dedicó un reconocimiento a la dirigente opositora María Corina Machado. "Quiero recordar a María Corina Machado, una líder de envergadura, líder de la paz, que representa todo aquello que los venezolanos quieren", cerró

edaron atrapadas en el sistema", enumeró.