¿Quién es el abogado de Maduro?

El líder Nicolas Maduro contrató al abogado Barry Pollack para encabezar su equipo de defensa legal y enfrentar el juicio que lo acusa de narcoterrorismo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. En este escenario, el venezolano se verá representado por un prestigioso abogado que es reconocido por haber llegado a un acuerdo que permitió la liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Pollack, cuya oficina se encuentra a escasos metros de la Casa Blanca, ya presentó formalmente el documento de comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien presidirá el proceso.

El líder chavista, trasladado de urgencia a Nueva York tras su detención mientras dormía con su esposa, enfrenta cuatro cargos graves imputados por la Fiscalía General. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito y de liderar planes para introducir masivamente cocaína en territorio estadounidense.