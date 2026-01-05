Por redes, insultaron a una venezolana en Salta por mostrarse a favor de la detención de Maduro

Desde el fin de semana la comunidad venezolana en Argentina ha tenido días muy intensos. Muchos de ellos han huido del país debido a la situación en la vivían y aún esperan con ansias poder volver.

En Salta, Silvia García, es una de las integrantes de la comunidad. El fin de semana mostró su reacción tras la detención de Nicolás Maduro bajo las fuerzas norteamericanas. La influencer de gastronomía, fue víctima de agresiones según contó en sus redes sociales.

“Hola mi gente paso por aquí a agradecer cientos de mensajes de apoyo de todos ustedes, que a lo largo de estos años interactúan conmigo en esta cuenta, gracias por preguntar cómo estoy y cómo está mi familia en Venezuela” arranca contando en su cuenta de Instagram. Lo que parece algo tranquilo se complica a medida que avanza la lectura.

“La libertad de expresión no habilita el hostigamiento, la humillación ni el decirle a alguien "VETE DE AQUÍ A TU PAÍS, NEGRA DE MIERDA""

“También recibí muchos mensajes después de que subí una historia diciendo que era uno de los días más felices de mi vida, que no lo podía creer, que era raro, estaba en shock, me escribieron varios medios y le di una nota al Tribuno, diciendo lo que sentía en el momento, que estábamos expectantes y orando por Venezuela, en ese momento llegaron mensajes de odio, violencia verbal, xenofobia y misoginia. A tantos mensajes solo a uno le respondí, pero me di cuenta que debía callar y no responder con el mismo lenguaje con el que me atacaban” detalló sobre el ataque que sufrió y cómo inició.

“La libertad de expresión no habilita el hostigamiento, la humillación ni el decirle a alguien "VETE DE AQUÍ A TU PAÍS, NEGRA DE MIERDA"” detalló sobre algunos de los mensajes que recibió. Sil, como se presenta en redes sociales, aseguró que consiguieron su número personal y allí también le enviaron mensajes.

“Puedo aceptar diferencias de pensamiento, lo que no acepto es la violencia. La diversidad no puede estar condicionada a ideologías políticas. Los que vengan con insultos hacia mi o mi pueblo directamente busquen otro basurero donde tirar su m.... Aquí no, de hecho, por respeto a ustedes siempre mantengo esta cuenta con solo gastronomía, pero este es un tema que me afecta mucho y si no me he quedado callada antes esta no iba a ser la excepción” agrega en un tono también pidiendo disculpas a sus seguidores.

“Si me preguntan Sil ¿cómo te sientes? Hoy les diría que feliz porque a pesar del miedo a lo que pueda pasar tengo esperanza, de volver a ver a mi mamá que hace 8 años no la veo, de ver a mis hermanos que estamos por el mundo, a mis amigos, no se puede recuperar lo que nos robo el Chavismo, pero si ya no sufrir tanta hambre y miseria” finaliza el texto.