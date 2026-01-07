Se conoció la identidad del joven que murió en Villa Juanita

Esta mañana los vecinos de Villa Juanita vivieron un momento de tensión y dolor.

Durante la mañana, un hombre fue herido de una puñalada tras un enfrentamiento entre vecinos. Según informaron, murió camino al hospital San Bernardo en la búsqueda de recibir atención médica por las heridas provocadas.

Por la muerte del hombre de 36 años, hay otro vecino de 27 años detenido y se habría secuestrado el arma que utilizó para asestar la puñalada mortal.

En las últimas horas, se conoció la identidad del hombre que falleció, se trata de Juan Aliaga, según publicó De Frente.