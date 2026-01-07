Se conoció la identidad del joven que murió en Villa Juanita

Se conoció la identidad del joven que murió en Villa JuanitaJusticia07/01/2026
Esta mañana los vecinos de Villa Juanita vivieron un momento de tensión y dolor.
Durante la mañana, un hombre fue herido de una puñalada tras un enfrentamiento entre vecinos. Según informaron, murió camino al hospital San Bernardo en la búsqueda de recibir atención médica por las heridas provocadas.
Por la muerte del hombre de 36 años, hay otro vecino de 27 años detenido y se habría secuestrado el arma que utilizó para asestar la puñalada mortal.
En las últimas horas, se conoció la identidad del hombre que falleció, se trata de Juan Aliaga, según publicó De Frente.
Últimas noticias
Te puede interesar
La droga que intentaron enviar por encomienda iba dirigida a Australia
InformateSaltaJusticia10/01/2026
Lo más visto
No son las moscas "que muerden": ¿Qué es lo que realmente debe preocupar a los salteños?
Por Carolina Perez CentenoSociedad10/01/2026
Turismo de verano en Salta: "Salta es una galería a cielo abierto"
Por Guillermo CaliuoloTurismo12/01/2026