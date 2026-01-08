¡Todos por Emi! Está internado en Salta y su familia necesita juntar dinero

Emi Barroso, "Rulo" es un pequeño de Tartagal que hoy se encuentra enfrentando un cuadro de salud complicado que lo lleva a estar hospitalizado en nuestra ciudad.

Su familia, que se encuentra acompañandolo en este momento, pide cadena de oración para que Emi supere la enfermedad, pero además solicitan la colaboración de toda los corazones solidarios salteños.

Quienes quieran ayudar al pequeño con la suma de dinero que tengan, pueden hacerlo a través del Alias: Todos.Con.Rulo a nombre de Estrella Ledesma de Personal Pay, publicó Mosconi TV Color.