Reprograman la fecha de los Corsos en Salta, sería por la demora en la entregas de trajes

Si bien el inicio de los corsos había sido anunciado para este sábado 10 de enero, en la calle Fernández Molina, paralela al Estado Martearena, en las últimas horas referentes de las Agrupaciones Carnestolenda, tomaron la decisión de posponer el inicio debido a la demora en la entrega de trajes que deben lucir en el evento.

Los referentes especificaron que la demora de trajes proveniente de Bolivia, se da principalmente en los de los grupos Caporales llevaron a tomar esta decisión de últimomento que traslada el inicio del evento para el día viernes 16 de enero, publicó De Frente Salta.

En este contexto, las COMUYCA y las Asociaciones Carnestolendas de Salta emitieron un comunicado oficial para aclarar versiones que circularon en los últimos días sobre el Corso 2026. Desde ambas comisiones señalaron que no existe ninguna decisión oficial que perjudique, excluya o modifique de manera arbitraria la participación de las agrupaciones, y remarcaron que toda información válida será comunicada únicamente por los canales oficiales.

Además, lamentaron que rumores sin fundamento hayan generado confusión y malestar, y reafirmaron su compromiso con la transparencia, el diálogo y el trabajo conjunto, pilares del del carnaval salteño. “El carnaval se construye con verdad, respeto y unión” expresaron desde las comisiones, e invitaron a las agrupaciones a acercarse directamente ante cualquier duda para recibir información oficial y veraz.