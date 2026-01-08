La lluvia dejó huellas en la Ruta 68: Calzada con agua y banquinas dañadas

Vialidad Nacional advirtió sobre complicaciones para circular por distintos tramos de la Ruta Nacional N° 68 como consecuencia de las fuertes tormentas registradas en la zona de los Valles de Lerma.

En vista de ello, se solicita extremar las precauciones al transitar desde la localidad de Viña hasta la salida sur de La Merced, hasta el kilómetro 158, debido a la presencia de material sobre la calzada y a la acumulación de agua provocada por las intensas precipitaciones.

Equipos de Vialidad Nacional ya se encuentran trabajando en el lugar realizando tareas de descalce de banquinas y limpieza de la calzada, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad vial.

En tanto, los badenes ubicados entre Viña y la localidad de Coronel Moldes presentan escasa presencia de material sobre la ruta, aunque se recomienda circular a baja velocidad para evitar riesgos.

Si bien la Ruta 68 se encuentra transitable, las autoridades insistieron en hacerlo con suma precaución, especialmente en el tramo considerado crítico entre La Merced y el kilómetro 158.

Asimismo, se recordó a los conductores respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que trabaja en la zona.