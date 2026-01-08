Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras los rumores de infidelidad

Wanda Nara decidió poner fin a su relación con el empresario Martín Migueles luego de que trascendieran versiones de una presunta infidelidad. La ruptura, según revelaron fuentes del entorno de la mediática, se habría producido durante su reciente viaje a Punta del Este, donde la conductora pasó las fiestas de fin de año junto a sus hijos y su entonces pareja.

La información fue confirmada por Yanina Latorre, quien aseguró que la decisión fue tomada por Wanda. “Se separaron Wanda y Migueles. Lo dejó ella porque no le cree nada”, afirmó la panelista, quien detalló que el quiebre ocurrió tras la reaparición pública de Claudia Ciardone, que habló de un vínculo previo con el empresario.

De acuerdo al relato, los dichos de Ciardone impactaron de lleno en la conductora de MasterChef Celebrity, que habría descubierto contradicciones en la versión de Migueles. “Fue en Punta del Este. Escuchar a Ciardone le afectó y obviamente, él le mintió. Entonces, en ese momento, ella lo dejó”, explicó Latorre. Sin embargo, Nara habría optado por no blanquear la separación de inmediato para evitar un escándalo en pleno regreso al país.

Si bien en esos días Wanda se mostró públicamente junto a Migueles y desmintió los rumores de crisis —incluso con un polémico posteo en redes que luego eliminó—, con el correr de los días la relación terminó de quebrarse. Según trascendió, el empresario intentó recomponer el vínculo, pero la mediática se mantuvo firme en su decisión.

En medio de la ruptura, también volvieron a circular versiones sobre el pasado y la situación judicial de Migueles, así como cuestionamientos sobre su historia personal y familiar, datos que, según Latorre, habrían llevado a Wanda a “empezar a averiguar” y a desconfiar aún más.

De este modo, el romance que había comenzado meses atrás y que parecía consolidarse durante las fiestas de fin de año, terminó abruptamente envuelto en rumores, desmentidas públicas y un final que volvió a colocar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática.