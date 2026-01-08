La Merced: Convocan a una audiencia pública por la instalación de una "chanchería"

La Municipalidad de La Merced convocó a una Audiencia Pública para analizar el impacto social que podría generar la instalación de una granja porcina en las inmediaciones del establecimiento “El Cerrito”, ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 21, kilómetro 13,5.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución N.º 1766/2025 y está dirigida a vecinos, instituciones y organizaciones que deseen expresar su opinión en relación con el proyecto, en el marco de la normativa vigente.

La audiencia se llevará a cabo el 19 de enero de 2026, a partir de las 10:30, en el salón de la ex Confitería del Complejo Municipal. Aquellas personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente hasta el 16 de enero de 2026, en la oficina de Legales del municipio.

Desde el municipio señalaron que la instancia participativa busca garantizar el derecho de los ciudadanos a informarse y opinar, promoviendo la transparencia y la participación comunitaria en decisiones que pueden tener impacto social en la localidad.