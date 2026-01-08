¿Cómo solicitar la devolución del 30% de impuestos por gastos en dólares con tarjeta?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó al inicio de este año el trámite para solicitar la devolución del 30% correspondiente a las percepciones aplicadas sobre gastos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial realizados durante 2025.

La medida permite que determinados contribuyentes recuperen parte de los montos abonados en concepto de tributos. Estas percepciones funcionan como adelantos del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y pueden ser reintegradas a quienes no estén alcanzados por esos impuestos o cuenten con saldo a favor.

Cómo realizar el trámite para solicitar la devolución del 30%

El procedimiento debe realizarse de manera online a través del sitio oficial de ARCA y consta de los siguientes pasos: