¿Cómo solicitar la devolución del 30% de impuestos por gastos en dólares con tarjeta?Economía08/01/2026
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó al inicio de este año el trámite para solicitar la devolución del 30% correspondiente a las percepciones aplicadas sobre gastos en moneda extranjera y la compra de dólar oficial realizados durante 2025.
La medida permite que determinados contribuyentes recuperen parte de los montos abonados en concepto de tributos. Estas percepciones funcionan como adelantos del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y pueden ser reintegradas a quienes no estén alcanzados por esos impuestos o cuenten con saldo a favor.
Cómo realizar el trámite para solicitar la devolución del 30%
El procedimiento debe realizarse de manera online a través del sitio oficial de ARCA y consta de los siguientes pasos:
- Ingresar al portal de ARCA con clave fiscal.
- Seleccionar el servicio “Devolución de percepciones”.
- Crear una nueva solicitud desde la opción “Nuevo”.
- Completar el año y el mes correspondientes al período a reclamar. En caso de que alguna percepción no figure cargada, se puede incorporar manualmente mediante la opción “Agregar percepción”.
- Presionar “Presentar” y confirmar los datos ingresados.
- Una vez aprobado el trámite, el importe será acreditado en la cuenta bancaria asociada a la CBU registrada por el contribuyente. El estado de la solicitud puede consultarse en todo momento a través del servicio “Devolución de percepciones”.
