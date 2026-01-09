Inicia la renovación de la tarjeta Estudiantil Provincial 2026 para los universitarios del interior

A partir del próximo lunes, dará inicio la renovación de la Tarjeta Estudiantil Provincial para el Ciclo Lectivo 2026 a cargo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).

Para realizar la renovación, los estudiantes deberán ingresar a la página web del organismo www.amtsalta.gob.ar . De esta manera, la AMT realizará la verificación de la documentación, dando la aprobación correspondiente.



Desde la AMT, recordaron que los requisitos son los siguientes:

Foto de DNI (ambos lados se recomienda aplicación cam scanner)

Constancia de estudios para el ciclo lectivo 2026

Foto: actualizada del estudiante (Formato tipo carnet en posición erguida, de frente, desde el cuello al extremo superior de la cabeza).

Tramo: prestar atención a la elección del tramo y la empresa con la que desea viajar.

Nivel: prestar atención al nivel educativo que selecciona

Por otro lado, los estudiantes que deseen realizar el trámite por primera vez, deberá acercarse a su municipio, para obtener el alta en el sistema.

Por consultas o inquietudes se pueden comunicar con el área de Usuarios, vía WhatsApp al 3874668989.