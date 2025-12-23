SAETA llamó a licitación por el sistema que controla los pasajes

La Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA) convocó a la Licitación Pública Nº 61/25 para la provisión de equipamiento y la prestación del servicio de expendio de pasajes, recaudación y gestión de flota del sistema de transporte público de la provincia.

El proceso licitatorio, tramitado bajo el sistema de doble sobre, y tiene como objetivo optimizar y modernizar los mecanismos de cobro, control y administración del servicio de transporte.

La fecha límite para la recepción de ofertas fue fijada para el 13 de enero de 2026 a las 9:00, mientras que la apertura de sobres se realizará el mismo día a las 11:00 , en las oficinas de SAETA S.A. – Anexo, ubicadas en calle Corrientes Nº 870 de la ciudad de Salta.

El valor del pliego asciende a $8.000.000, y los interesados podrán consultar y adquirir la documentación en las oficinas de SAETA.

