Vino desde Tartagal por la salud de su hijo, ahora busca trabajo para comprarle los remedios

Eugenia llegó desde Tartagal a nuestra ciudad en busca de atención médica para el pequeño Lucca, quien padece de un cuadro de salud complicado y si bien es asistido en el hospital Materno, la medicación que le indican no puede ser solventada por ella.

Angustiada, la joven mamá, pide ayuda a la comunidad para conseguir un empleo que le permitan llevar a su hijo, ya que no tiene con quién dejarlo.

"El tiene dos diagnósticos, uno de epilepsia y otro con retraso madurativo. Estoy pasando por una situación complicada tanto por la salud de mi niño como la situación económica. Sé que es complicado porque nadie emplea una señora con un niño, no soy de acá. Necesito darle una estabilidad porque él está con un diagnóstico de salud complicado".

La mujer aseguró que: "En el Materno le dan la atención como debe ser, le indican una medicación, el hospital me brinda un solo frasco de medicación y me dan la receta que necesito comprar 3 frascos más, en total él ocupa 4 frascos de medicamentos al mes y se me va de las manos porque sin un trabajo no puedo solventar esto".

Vendiendo en la calle para pagar hospedaje

Eugenia en diálogo con PUE, contó sobre su situación económica: "Yo soy vendedora ambulante, vendía milanesa, ensalada de frutas, pero hay días que se venden y otros que no, la venta era para estar en hospedaje por día, donde se me iba la ganancia, ahora tengo que pagar un alquiler y medicación, sin trabajo no puedo hacer".

A quienes quieran ayudar a la Lucca y Eugenia, pueden hacerlo al Alias: EUGENIA220.COM de Macro. Además pueden comunicarse con ella al 3873684297, no pido que me regalen nada pero si alguien necesita empleada o algo y que sepan entender mi situación", contó.