El agua se llevó todo: Una familia del Valle de Lerma quedó con lo puesto tras el temporal y pide ayuda

El temporal que azotó con fuerza al Valle de Lerma dejó una postal desoladora en La Merced. A unos 100 metros de la ruta nacional 68, la casa de la familia Vargas quedó devastada por la repentina inundación.

El agua entró sin dar tiempo a nada. Colchones empapados, electrodomésticos inutilizados, ropa cubierta de barro y pertenencias flotando dentro de una vivienda de adobe que estuvo a punto de colapsar.

Marcela, madre de dos niños de 7 y 10 años, todavía no puede asimilar lo vivido. “Eran cerca de las 16 horas cuando empezó a entrar el agua. No paraba. Se mojaron las camas, las cosas de mis hijos. Fue una tristeza total”, relató entre lágrimas, ante las cámaras de Multivisión Federal.

La escena fue aún más angustiante por la situación familiar. Su padre padece Alzheimer avanzado y ver sus pocas pertenencias completamente mojadas lo desestabilizó. “Eso es lo que más me duele. Él no entiende, no va a poder dormir. Venimos luchando hace tiempo y ahora esto”, contó.

Francisco, hermano de Marcela, llegó como pudo en medio del agua. “Mi hermana estaba armando su casita, pero es de plástico. Cuando llueve entra el agua. Se le mojó la cama, duerme mojada. Es muy triste”, contó.

Ropa, calzado, mercadería y cualquier colaboración será de gran ayuda para una familia que lo perdió todo y hoy intenta reconstruir su vida.

Ayuda y donaciones