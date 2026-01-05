Ramón lucha contra el cáncer bucal y necesita ayuda urgente para operarse

Ramón lucha contra el cáncer bucal y necesita ayuda urgente para operarseSolidaridad05/01/2026
Este 2026 comenzó con muchos salteños pidiendo sus deseos por un nuevo año, con esperanzas para mejorar en muchos aspectos y con las ganas para hacerlo.
Ramón Leonardo Aranda también pidió por un buen año y con muchos sueños por cumplir necesita de la ayuda de los corazones solidarios, ya que tiene cáncer bucal y requiere la colaboración de todos para poder operarse.
En una espera contrarreloj y buscando agotar todos los medios posibles, tiene hasta el viernes para poder juntar $15.000.000 para su operación y poder seguir con su vida.
Para colaborar con Ramón pueden hacerlo a través del alias: leoara.47
¡Cualquier ayuda suma! dicen a InformateSalta desde su entorno, familiares y amigos que mueven cielo y tierra por la mejora de su salud.
