¡De película! Persecución, disparos y choque en zona Sur

Un hecho delictivo se dio el día jueves en la tarde en zona Sur, en la intersección de La Unión de Catamarca y Nueva Provincia, en barrio El Tribuno.

Dos camionetas, una gris y una negra, habrían pasado por la zona en une especie de persecución, que terminó con el choque de una camioneta estacionada en el lugar.

Desde el barrio, la hija del dueño de la camioneta dañada contó: “Yo salí por la ventana y vi dos camionetas. Una de ellas chocó y se llevó puesta la de mi papá. De la camioneta negra bajó un chico que tenía una pistola; mientras intentaba escapar porque el vehículo había quedado trabado tras el choque, efectuó dos disparos y luego se fue. Yo grité desde la ventana, ellos escaparon y tiraron el arma en la esquina de la casa”.

La joven aseguró que: "No es normal ver estos episodios, pero si veo los chicos que pasan, los piperos. Los chicos se juntan en la panadería, se escuchan disturbios, están todas las noches. Yo de noche no salgo, no vengo caminando de la parada, están a toda hora".

Una vecina algo preocupada, dijo: "Yo sentí desde mi casa, salí a mirar desde la puerta, dije deben ser los chicos que están a la vuelta en un partido. Estaba despierta en ese momento, serían las 4 o 5 de la tarde".

Otro vecino contó: "Escuchamos tiros pero no vimos nada. Ella saliá, escuché unos gritos, salgo y la escondo a ella, cuando salí no había nada", dijeron.

Agregó : "Ahora hay más inseguridad que antes, mucha gente que se droga. En esta esquina, La Unión y Nueva Provincia se ve mucha droga. Son de acá todos", dijo en referencia a los jovenes que recorren el barrio.

En dicha esquina el movil de Multivisión Federal, confirmó que Personal policial y de criminalística trabajó en el lugar, donde se pudieron observar marcas señalizadas en el asfalto correspondientes a impactos y restos asociados al tiroteo.

Según informa El Tribuno, la causa quedó en manos de la Brigada de Investigaciones, que trabaja para identificar a los ocupantes de los vehículos, reconstruir la secuencia del hecho.