Conductor alcoholizado provocó un choque en cadena

Sociedad09/01/2026
despacho senado (1)

Este viernes alrededor de las 9 de la mañana, un conductor en estado de ebriedad chocó un auto estacionado en calle San Juan al 200. 

El golpe fue de tal magnitud que el vehículo damnificado terminó impactando con un automóvil que se encontraba también estacionado más adelante. 

tránsito3Tránsito secuestró más de 30 vehículos y detectó un conductor con más de 4 gramos de alcohol

Según informó El Once TV, al conductor de la camioneta se le realizó un test de alcoholemia, arrojando como resultado 1.51 g/l. 

Por el hecho solo se registraron solo daños materiales sin lamentar ninguna víctima. 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día