Conductor alcoholizado provocó un choque en cadena

Conductor alcoholizado provocó un choque en cadenaSociedad09/01/2026
Este viernes alrededor de las 9 de la mañana, un conductor en estado de ebriedad chocó un auto estacionado en calle San Juan al 200.
El golpe fue de tal magnitud que el vehículo damnificado terminó impactando con un automóvil que se encontraba también estacionado más adelante.
Según informó El Once TV, al conductor de la camioneta se le realizó un test de alcoholemia, arrojando como resultado 1.51 g/l.
Por el hecho solo se registraron solo daños materiales sin lamentar ninguna víctima.
