Alberto gana la elección nacional y Kicillof será el nuevo gobernador de Buenos Aires

Alberto Fernández se impone por una amplia diferencia en las elecciones a presidente según las tendencias que trascendieron al cierre del comicio. Sin embargo, el oficialismo pide esperar a que se compute hasta el último voto y siguen insistiendo que hay posibilidades de una segunda vuelta entre el candidato peronista y el presidente Macri.

En la provincia de Buenos Aires no existe la misma tensión y es un hecho que el ex ministro Axel Kicillof es el nuevo gobernador. Como no hay ballotage y la diferencia es demasiado amplia, no se esperan sorpresas.

Los primeros cómputos del escrutinio provisorio se conocerían a las 21 según informó el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio, que asegura que para ese momento ya se contará con al menos un diez por ciento de los votos de los cuatro principales distritos (CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), como reclamó la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría.

En la ciudad de Buenos Aires la pelea surge al límite y en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta afirman que están cerca de imponerse en primera vuelta, pero no pueden asegurar un triunfo que les evite el ballotage del 24 de noviembre.