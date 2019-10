Sin Vueltas con Urtubey: “Al futuro gobernador, lo llamaré y lo felicitaré"

A poco menos de dos meses de terminar su gestión, el gobernador Juan Manuel Urtubey realizó una síntesis de sus tres periodos a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia de Salta, destacando el esfuerzo para superar las complicaciones económicas y llevar obras a los habitantes.

En su visita a InformateSalta para participar del ciclo Sin Vueltas, el mandatario resumió su gobernación como “un trabajo muy intenso, en donde pudimos avanzar en muchas cosas, nos costó avanzar en otras, lamentablemente en distintas situaciones del país”.

Dicho esto aseveró que cuando se debe gobernar una provincia “te debés ocupar en mejorar donde tenés injerencia”. Sin embargo “las variables económicas te condicionan, que en una provincia haya más o menos empleo no depende de lo que hagás, sino del modelo económico nacional imperante”.

Por eso destacó que, en los últimos años donde tuvo que “mantener la estantería” para que no se caiga, desde el Gobierno “construímos escuelas, hospitales, guarderías, centenar de obras en puestos de Salud y sanitarios, avanzamos en escolarización, un sistema de coordinación operativa más sofisticado de Argentina”, por citar algunos ejemplos, siendo entre los más importantes de los últimos tiempos el Plan Alimentario Salteño.

Una imagen en mente

Consultado si tuviera que elegir alguna imagen que le quede grabada de entre 12 años de gobierno, Urtubey eligió una, basada en una fotografía que tiene en su despacho con la imagen de una cacique wichí de la Ruta 86, la cual tiene un vaso de plástico en la mano y que dice ‘brindando tu cumpleaños con un vaso de agua segura’,

“Eso me marca la otra Salta que no vivimos todos los días, a la que estás acostumbrado y que te modifican, te cambian todo, cuando llegué al gobierno estaba difícil la situación pero lo que siempre me queda es el abrazo, el cariño y el afecto de la gente”, se sinceró el mandatario.