Comenzó el escrutinio definitivo: ¿qué puede cambiar?

Luego de cumplirse el plazo estipulado, la Cámara Nacional Electoral inició el escrutinio definitivo, recuento que tiene valor legal. El cómputo definitivo va a despejar si hubo alguna maniobra para presentar los primeros resultados como menos desfavorables para el oficialismo, publicó Página 12.

Los apoderados adelantan que no esperan que la variación vaya a ser enorme. Sin embargo, Smartmatic, la nueva empresa encargada del provisorio, viene dejando flancos abiertos para dudar. “Con Indra no hubo históricamente diferencias mayores a un punto, pero ahora la verdad es que todo está por verse… Yo no me siento para nada confiado con Smartmatic”, dijo Jorge Landau. Para el apoderado del PJ, en la elección además "pasaron un montón de cosas raras”.

A su vez, Juntos por el Cambio presentó el domingo denuncias de irregularidades como el faltantes de boletas o su suplantación, por ejemplo por las impresas para las PASO, y problemas de sus fiscales para cumplir su función.

Qué se cuenta

El escrutinio definitivo sí va a resolver resultados "chicos", en municipios en los que hubo casos de empate. Pasó por ejemplo en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, donde el intendente del Frente de Todos, Juan Carlos Gasparini, que quedó apenas ocho votos abajo del candidato Juntos por el Cambio, Juan María Cravero.

Consultado sobre si el recuento definitivo podía modificar el número de diputados de cada fuerza, Landau dijo que es posible, pero poco probable. El apoderado de Juntos por el Cambio, Santiago Alberdi, estimó también que es difícil que haya novedades en este rubro.

El recuento se realiza en base a las actas y los certificados confeccionados en las mesas de votación, municipio por municipio. La ley marca que debe empezar 48 horas después de cerrada la votación, lo que se cumplió ayer a las 18. Algunos distritos lo iniciarán directamente mañana a la mañana. Existe un plazo para terminar el recuento, que es de doce días.