Según una consultora local, Sáenz y Romero estiran la ventaja sobre Leavy y Leiva

Días atrás la consultora We, que se dedica a la investigación de opinión pública, realizó una encuesta cuyos resultados ubican a Gustavo Sáenz con una intención de voto que ronda el 50%, mientras que su principal contendiente, Sergio Leavy no alcanza el 25%, según publica hoy El Tribuno.

Por su parte, Bettina Romero ronda el 55% contra su inmediato perseguidor, David Leiva, que apenas supera el 20%. De esta manera, los representantes del frente Sáenz Gobernador se impondrían cómodamente en la provincia sobre el Frente de Todos.

We midió el voto de los salteños en la categoría presidente y obtuvo cifras bastante acertadas a lo que revelaron las urnas: Alberto Fernández obtendría 49,1% de los votos y obtuvo el 48,2%; en tanto que su medición le daba 31,7% a Macri, quien finalmente alcanzó 35%.

Entrevistado por El Tribuno el 13 de octubre, el titular de la consultora We, Benjamín Gebhard, había anticipado que el escenario electoral en el país y en Salta iba a estar caracterizado por tres ideas. La primera, que no habría balotaje, y que la campaña de Juntos por el Cambio tenía como objetivo mejorar el desempeño de cara a su rol de oposición. Hoy se puede decir que se cumplió ese objetivo.







En segundo lugar, había considerado que Salta tendría una campaña de alto voltaje, descripción que se está viviendo a 10 días de las elecciones, con denuncias cruzadas, identificaciones negativas, pases de factura y también de bandos. La tercera característica tenía que ver con la atención a la evolución del electorado, partiendo de la diferencia obtenida por Gustavo Sáenz en las PASO.

Para Gebhard, "lo responsable en ese momento era tener cautela y observar cómo se desarrollaba la campaña. La historia electoral reciente y las pasadas elecciones nacionales, con un Mauricio Macri que achicó fuertemente la diferencia de las PASO, dejan en evidencia que los corrimientos en intención de voto pueden ocurrir".

Sin embargo, el consultor consideró que no se dará el mismo fenómeno en las próximas elecciones locales. "Hoy, según mediciones propias, no se torció el rumbo de la elección (PASO) y Gustavo Sáenz estiró la ventaja sobre Sergio Leavy, lo mismo que Bettina Romero sobre Leiva", anticipó.

Gebhard aseguró que hay tres razones que explican esta situación: "El "voto útil" de los votantes de Alfredo Olmedo quien, teniendo cierta cercanía con Sáenz, lo eligen por tener mayores posibilidades de triunfo. El "voto anti", proveniente de Miguel Isa, que son aquellos que son peronistas más moderados y rechazan al kirchnerismo. Y el "voto carro ganador", que es un porcentaje que tiene necesidad de ser parte del triunfo y, para validar su sentido de pertenencia a su círculo social, se vuelca al candidato que pica en punta".





Si bien una elección no está terminada hasta que ocurre, sí vemos que la diferencia se amplió, y quedan 10 días. Es complicado pensar un resultado adverso a Gustavo Sáenz.



Mientras que en la categoría de intendente, recordó que "en las PASO la suma de los candidatos del Frente Sáenz Gobernador alcanzó el 56%", y "según nuestra última encuesta, Romero estaría capitalizando casi la totalidad de ese voto, con más de 50 puntos".

Ante la consulta sobre si iban a hacer una medición más, anticipó: "Efectivamente, tengo planificada una última medición antes de la elección".

Sobre la posibilidad de que Alberto Fernández visite Salta para apoyar a Leavy, Gebhard admitió que "la presencia de un presidente electo, influye; ahora bien, si influye lo suficiente para cambiar el rumbo de la elección, no lo veo, hasta el momento no se reflejó en los números" de manera decisiva el apoyo que ha tenido.

En los últimos días, dirigentes como San Millán y Ramos renunciaron al Frente de Todos para apoyar a Sáenz, al respecto, consideró que "mayoritariamente la sociedad empatiza con la elección de un candidato que represente un cambio, con un perfil independiente de identificaciones con sectores o líderes provinciales y nacionales. Si esa es la ventaja de Sáenz, no veo con qué objeto suma dos apellidos, y no hago juicio de valor sobre sus capacidades, que son de los más históricos. No hay ni un argumento de matemática electoral".