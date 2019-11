Elecciones en Metán: Gramaglia confía en dar vuelta el resultado de las PASO

De cara a las elecciones del 10 de noviembre, Roberto Gramaglia, senador por Metán y candidato a renovar la banca por el frente Sáenz Gobernador, en diálogo con InformateSalta, se mostró confiado en dar vuelta el resultado de las PASO, en las que quedó en segundo lugar, y continuar representando los intereses del departamento.

En la oportunidad, señaló que todos los metanenses conocen de su trabajo. “Toda la gente del departamento me conoce, saben lo que hice en estos 30 años que me he dedicado a la política y la transformación que hemos hecho en la ciudad de San José de Metán como intendente, y las cosas que hemos podido promover en materia de obras desde la Legislatura”, expresó.







Además ratificó su compromiso contra las drogas, alcohol, y la violencia contra las mujeres. “Mi trabajo en la Legislatura y la intendencia demuestra que ese es un activo que me acompaña y que lo ponga al servicio de la gente, le pido a al gente que confíe en mi para que los siga representando y trabajando por esos proyectos que todos queremos”, manifestó.

Con respecto a la campaña, indicó que están trabajando en forma directa con los vecinos, poniendo énfasis en aquellos lugares que no habían podido visitar por falta de tiempo. “Aspiramos a que el porcentaje de votantes sea más alto que en las PASO”, manifestó.

También indicó que sus principales propuestas están vinculadas a educación, salud y seguridad pública, partiendo de la base de lo que ya se ha hecho, y lo que falta hacer. “Tenemos que avanzar con la tercera etapa del hospital, que incluye la instalación de la terapia intensiva, largamente esperada en la ciudad de San José de Metán,”, sostuvo.

Por último, destacó que si bien se hizo mucho, aún falta bastante por hacer en materia de obras. “Hay que destacar la planta potabilizadora que ha sido proyectada durante esta gestión, y también tenemos el tema del relleno sanitario para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos”, finalizó.