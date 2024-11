¿Cómo fue la primera jubilación de privilegio? Spoiler, el beneficiario la rechazó

Fue vicepresidente, ministro, jefe de policía y terminó viviendo en una pensión tras rechazar lo que fue la primera jubilación de privilegio de la historia de Argentina. El protagonista de esta historia es Elpidio González: "No, yo no puedo aceptar eso. No, no…".

En el barrio que rondaba la avenida 9 de Julio era conocido, y lo que llamaba la atención era que aquel hombre de aspecto descuidado y él fue quien motivó a iniciar las jubilaciones de privilegio por su aporte al país.

Elpidio González, ex vicepresidente de la Nación.

Nació en Rosario, el 1º de agosto de 1875. Luego de recibirse de bachiller en el Colegio Nacional de esa ciudad, se trasladó junto a su madre Serafina a Córdoba, donde estudió hasta quinto año de abogacía. Abandonaría los estudios para recibirse finalmente en 1907 en la Universidad Nacional de La Plata.

Marcelo T. de Alvear lo llevaría como vicepresidente. Entonces renunció a su sueldo, explicando que si el pueblo lo había colocado en semejante responsabilidad, no estaba bien recibir dinero por ello. Además, consideraba que ejercer la vicepresidencia era todo un honor y que si desempeñaba bien su trabajo, el prestigio tendría mucho más valor.

Falleció el 18 de octubre de 1951 acompañado de unos pocos familiares y amigos. Fue velado en el comité de la UCR y enterrado en el Panteón de los caídos de la Revolución del ’90, junto a su amigo Yrigoyen.