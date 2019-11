Sáenz en La Merced: “No se puede dejar que estas cosas pasen”

El candidato a gobernador por Salta concurrió a la localidad tras el ataque al candidato a intendente, Javier Wayar. “No lo vamos a dejar pasar, vamos a exigir justicia, Javier lo necesita y Salta lo necesita” dijo en las últimas horas del jueves.

Tras el ataque que recibió el candidato a intendente, Javier Wayar, por el Partido Fe en La Merced, Gustavo Sáenz se hizo presente en el lugar. “No es lo que la mayoría quiere, no voy a hacer juicios de valor ni acusar a nadie, porque eso es lo que hacen ellos. Lo que nosotros buscamos en justicia, justicia verdadera” así lo indicó al portal Todo Salta.

Además, Sáenz calificó el hecho como un acto de la vieja política que no entiende que es hora del cambio. “Me viene volando porque no puedo dejar que pasen estas cosas. Hoy tenemos a un buen hombre internado con su familia desesperada, no solo está golpeado físicamente sino anímicamente” manifestó.

Por estos hechos, indicó el candidato a gobernador, la gente buena se abstiene de involucrarse en política, ya que no se lo permiten. “Vamos a exigir justicia, Javier lo necesita y Salta lo necesita”.

Finalmente, Sáenz adelantó que le pidió al Ministerio de Seguridad una investigación a fondo porque de lo contrario será normal que ocurran este tipo de situaciones.