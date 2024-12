¡Atención! Estaciones de servicio no brindarán atención nocturna el 24 y 31 de diciembre

La Cámara de Estaciones de Servicio Expendedores de Combustibles y Afines informó que, debido a las celebraciones de fin de año, todas las estaciones de servicio del país suspenderán su atención al público durante la noche del 24 y 31 de diciembre.

El cierre se extenderá desde las 22:00 hasta las 06:00 horas del día siguiente, afectando el horario habitual de funcionamiento.

Se recomienda a los conductores que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes relacionados con el abastecimiento de combustible. Se sugiere planificar con antelación las cargas de combustible, especialmente aquellos que deban viajar en horas cercanas a esos horarios.

Las autoridades advierten que los usuarios deben estar atentos a estos cambios y no dejar para última hora el llenado de sus tanques, ya que durante esos horarios las estaciones no estarán operativas, lo que podría generar complicaciones para quienes no se preparen adecuadamente.

