Con una campaña diferente, Olmedo busca llegar a la gobernación

Lejos del tradicional panfleto o los afiches, Alfredo Olmedo, diputado nacional y candidato a gobernador de Salta, busca llevar su mensaje a la sociedad salteña a través de una particular campaña: sobrevolar los cielos en una avioneta que por medio de altoparlantes repite una y otra vez la frase “para un pueblo trabajador, Olmedo gobernador”.

Al ser consultado sobre la particular modalidad de campaña, el empresario sojero, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que es un modo diferente que llama la atención, no ensucia el medioambiente, y no utiliza recursos del estado. “Creo que llamó mucho la atención y le cayó muy simpático y el mensaje es muy claro, creo que la sociedad lo interpretó y no tengo dudas que nos va a dar la oportunidad de ser gobernador de la provincia”.

En la oportunidad, explicó que su principal propuesta es el orden y la educación. “Que los jóvenes puedan aprender, se puedan capacitar y que puedan tener oficio es muy importante, una persona con estudio y con oficio va a ser libre siempre”, manifestó, a la vez que hizo hincapié en la lucha contra la inseguridad y las adicciones.

También se comprometió a trabajar codo a codo con el gobierno nacional por Salta. “Vamos a intentar que exista un trabajo genuino, claramente en concordancia con el gobierno de la nación que plantea que va a ser una Argentina productiva, yo no tengo duda que Salta es parte de la solución y no parte del problema y basta de que la gente con sus impuestos sostenga la política, se tienen que terminar la corrupción en Salta”.

Por último, pidió la eliminación tanto del sistema de voto electrónico como así también de las PASO. “Quedó demostrado que el voto electrónico no es seguro, que no es universal, que no es secreto, hoy el mejor sistema es la boleta única papel para que cada uno pueda con su lapicera pueda poner a quien quiera votar”, finalizó.