Sabiendo la realidad de los barrios, Valenzuela los quiere representar como Diputado

Restan horas para que los salteños concurramos al cuarto oscuro por última vez en este 2019, con el deber de elegir a los gobernantes que tomarán las riendas de Salta ante un nuevo ciclo político. En ese contexto, el periodista Adrián “Chico Malo” Valenzuela vuelve a la carrera para llegar a la Cámara de Diputados.

InformateSalta visitó a Valenzuela en los estudios de Radio Vos, donde reconoció estar “cansado, como todos los salteños”, ante lo largo que ha sido el año electoral agregando que “hay un descreimiento muy grande del salteño común sobre la política”. No obstante aseguró que en lo personal “ha sido una experiencia muy buena la que me deja y la que llevo adelante, tengo la dicha de haber recorrido (todos) los barrios de la ciudad, no solo en campaña”.

Por otra parte, Valenzuela indicó que “me llamó la atención con la falta de credibilidad de los salteños, los mismos temas planteándose siempre, salud, seguridad, educación”. Ante esta realidad espetó que “el mensaje tienen que ser y debe ser ir a votar” para cambiar las cosas.

Aires de renovación

“Ahora se marca un cambio histórico, se terminan 30 años de las mismas personas, se enmarca una ciudad y una provincia totalmente diferentes”, analizó el candidato sobre lo que depara a futuro. Del mismo modo subrayó que la gente espera “que no les mientan, en campaña se miente mucho o se esperanza mucho a los salteños con proyectos que no se cumplen”.

“El proyecto es la Salta que queremos, porque Salta tiene futuro”, indicó Valenzuela

Un caso que citó fue una propuesta que planteó en las elecciones del 2017 que aún no se saneó: “El título de propiedad no se hizo y eso va más allá de una persona, tres de cada 10 salteños no lo tienen”, criticó. Como otras propuestas agregó la creación de un Instituto Tecnológico como la descentralización de la Universidad Nacional de Salta, con la posibilidad de abrir una sede en la zona sureste. “Va a beneficiar a todo el Valle del Lerma”, argumentó.

Finalmente, recalcó que desde el domingo “cambian los últimos 30 años, en la Municipalidad cambia la mirada con el compromiso de una mujer, que es el que asume Bettina Romero, y el de un hombre con la gobernabilidad de una provincia, en el nombre de Gustavo Sáenz”, concluyó.