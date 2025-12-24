Jorge Macri reclamó nuevamente por la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró optimista respecto de una posible resolución del conflicto por la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional, aunque no descartó volver a recurrir a la Corte Suprema si no hay acuerdo.

Macri aseguró que se debe lograr un entendimiento con el presidente Javier Milei y su equipo, respetando los derechos de la Ciudad. La administración porteña esperaba que este conflicto se resolviera con la aprobación de un artículo en la ley de Presupuesto 2026.

Sin embargo, La Libertad Avanza sumó este artículo dentro del rechazado capítulo XI y no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Sin esa normativa aprobada, el PRO debe retomar sus negociaciones para la aprobación.



"Podemos acompañar formas de pago que le sirvan a la Ciudad, pero en una parte menor y sin renunciar al derecho genuino de los tres millones de porteños”, señaló, en relación a una posible solución.