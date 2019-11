Para Mónica Juárez, la presidencia de Diputados debe ser del Frente de Sáenz

La diputada provincial aseguró que la gente dejó en claro en las urnas la necesidad de un cambio. Si bien dijo no escaparle a la responsabilidad, aclaró que no se trata de aspiraciones individuales sino de un trabajo consensuado.

Tras resultar la candidata más votada en la categoría de diputados provinciales, la periodista Mónica Juárez, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la presidencia de la Cámara Baja debería quedar en manos del frente Sáenz Gobernador.

Entre sus argumentos, consideró que la mayoría de la gente pidió en las urnas un cambio y caras nuevas. “Lo vimos con los intendentes históricos que hoy ya no están, al ser la más votada me siento con la responsabilidad de que se escuchen las voces de quienes me votaron”, manifestó.

Si bien dijo no escaparle a la responsabilidad, aclaró que no se trata de aspiraciones individuales sino de un trabajo consensuado. “Me siento moralmente con derecho pero soy orgánica a lo que en equipo se pueda consensuar, creo que no se trata de individualismos”, sostuvo.

Con respecto a su actividad legislativa, indicó que hará especial énfasis en todo lo relacionado con la mujer. “Es algo que me parece importante, pero no es una decisión que tome yo sola, por ahora es solo un deseo”.

Por último, aseguró que trabajará para que los salteños tengan una mejor calidad de vida. “Estoy ansiosa y deseosa de empezar a trabajar, lo que queremos es que mejore Salta en un 100%”, finalizó.