Entrevistas 10x10: Dante Apaza

Nico Cortés habló con Dante Apaza en otra entrevista "10 x 10". Nació en Tartagal, Salta, el 22 de Mayo de 1969. De profesión empresario y fotógrafo.

Parece que en sus ojos tiene un lente interno y luego, mucho más adelante la máquina. Le apasiona ver lo que nadie ve y sobre todo lo que todos ven pero de una manera diferente.



Sueña con seguir viajando cámara en mano. Siente que respira, que vive, que vuela. Añora pintar. No se detiene. Quiere seguir dejando huellas, regar, sembrar, amar. Y por siempre, la vida, fotografiar.

10x10

1- La fotografía: Un medio que me permite crear dos mundos paralelos, el mundo de las cosas y el maravilloso mundo de los significados. Ese proceso de comunicación que me permite contar una historia en una imagen, que puede servir como una llave, tal vez, para abrir puertas en el espectador que decodifica en base a sus propios pensamientos mi forma de ver el mundo.

2- La infancia: Recuerdos maravillosos, viajes familiares y mi viejo sacando fotos con su Olympus 35 analógica que yo usaba con la excusa de que él salga en la foto y ahí comenzó el amor por la fotografía.

3- Una pasión: Disfruto mucho andar en moto pero indefectiblemente en los viajes llevo una cámara, entré al mundo de las mirrorless por eso justamente, para tener una cámara mas liviana para llevar en los viajes en moto.

4- Un referente: Sebastiao Salgado no solo por su obra fotográfica que me parece increíble desde lo creativo, sino por su real compromiso con el medio ambiente.

5- Una ciudad: Salta sin lugar a duda, mi lugar en el mundo.

6- Un animal / Un paisaje: Fotografié muchas especies de grandes mamíferos y aves, pero creo que el Yagüareté es el que me sigue impresionando cuando camina por sus dominios, me genera esa mezcla de temor y admiración que lo hace único. Un paisaje que me impactó es la inmensidad de la sabana africana desde un mirador en un viaje que buscaba fotografiar gorilas en Uganda.











7- Una anécdota: Estaba sacando fotos a chimpancés en África a un macho adulto muy tranquilo, de pronto se subió a un árbol se pelea con otro macho, baja muy enojado y se me viene encima sacudiendo los brazos, mostrándome los colmillos se para a muy corta distancia y me grita, llegué a cubrirme la cara con la cámara por que lo tenia muy cerca, pero yo iba retrocediendo en todo momento y no lo desafiaba eso me salvó…un gran susto!!

8- Una fotografía: Creo que una de una cría de Yagüareté besando a su madre que me seleccionó National Geographic, fue una escena muy tierna que esperé bastante tiempo, yo sentía que algo iba a pasar en ese momento.

9- Una alegría: si tengo que elegir una sola creo que sería haber podido mostrar nuestras Islas Malvinas con mi mirada.

10- Una tristeza: Un atentado suicida que me tocó vivir de cerca en Estambul, ese ruido seco que voy a recordar siempre y el choque de la onda expansiva en el cuerpo.