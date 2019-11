Tras el escrache, la maestra jardinera dijo “me escupió un acuso”

El miércoles a las 18:30 Gabriela Calero, una maestra jardinera, intentaba estacionar su auto en la calle Alvarado al 400, cuando un remisero le escupió un acuso, la situación terminó en un incidente con denuncias de por medio. El hombre, utilizó su cuenta de Facebook para escracharla y hoy ella contó su verdad en InformateSalta.

“Esto ocurrió el miércoles a las 18:30, iba en el auto con mi hija y le pedí permiso a un Policía de Tránsito para estacionar el auto y bajarme a pegar un cartel de una Asamblea Docente, mientras maniobraba Cristian Duarte, a bordo de un remise de La Veloz del Sur me comenzó a insultar”.

“No le presté atención, estaba concentrada en la maniobra cuando sentí todo mojado, mi hija llorando diciéndome que le saque eso, cuando veo nos había escupido el acuso, estábamos bañadas de las hojas de coca de ese sujeto. No lo pensé y me bajé a perseguirlo”.







Gabriela dio la vuelta a la manzana y el último trecho lo hizo con la ayuda de un taxista que la vio y se solidarizó. “Cuando lo alcancé le pedí explicaciones, y sólo se me burló, se me rió en la cara. Él ya tenía el retrovisor roto, yo solo le saqué el espejo”, contó.

La mujer fue asistida por una comerciante de la zona que la ayudó a limpiarse, “volví y vi al Policía de Tránsito intentando acomodar mi auto y mi hija llorando, yo la verdad salí desesperada al ver lo que no había hecho, yo no le hice nada”.

“Este hombre volvió y me cruzó el auto, me seguía insultando y provocando, ahí es cuando el de Tránsito me pide que llame al 911. Yo le hice la denuncia por amenazas y todos los testigos aportaron información, además las cámaras captaron lo que realmente sucedió y lo que él dice es mentira”.

Finalmente aseguró ser víctima de un escrache “me quiso perjudicar, yo soy una educadora, este sujeto me faltó el respeto a mí y a mi hija, fue un grosero y yo sólo busque protegernos. No sólo hice la denuncia penal sino también en la AMT”.