Mimessi exige a “Chanchín” Leavy rendir cuentas sobre el estado de Tartagal

Luego de tres días de esperar sin éxito el llamado del intendente interino “Chanchín” Leavy para iniciar las tareas de transición en el municipio de Tartagal, Mario Mimessi, jefe comunal electo de la ciudad norteña, presentó ayer una nota formal solicitando una audiencia urgente.

El también diputado provincial, en diálogo con InformateSalta, aseguró que es imperioso saber el estado patrimonial y financiero como así también cual es la planta de empleados con la que cuenta el municipio. “Hay una especie de triángulo de las bermudas en el municipio que nunca hemos podido saber a ciencia cierta cuantos son”.

En ese marco, aseguró que los 12 años de gestión de los hermanos Leavy se caracterizaron por la falta de rendición y transparencia. “Sentimos que la elección del domingo marcó un antes y un después, es una verdadera elección histórica porque significó el fin de la política del clan familiar”, disparó.

"Chanchín" Leavy



En la oportunidad, manifestó que finalmente llegó a su fin en Tartagal la era donde había “hijos y entenados”. “Antes pareciera ser que la municipalidad solo funcionaba para una familia y un club de amigos, en nuestra gestión vamos a humanizar la función y estar presente en todos los lugares que el Estado deba estar”, indicó.

Asimismo criticó que durante años faltó “empatía” en el municipio. “Hay que saber entender que quién va a la municipalidad no lo hace porque quiera perder 5 horas de su vida haciendo trámites sino porque lo necesita”, lanzó.

Por último, se refirió a la conformación del Concejo Deliberante, que tendrá una fuerte presencia de la oposición. “Las críticas de la oposición constructiva y sana son fundamentales para enriquecer una gestión. No me voy a enojar porque me hagan informes, es más, quiero que me controlen, no son enemigos quienes piensan políticamente distinto, sino la desocupación, la falta de agua, de médicos en los hospitales, y de maestros en las escuelas”, concluyó.