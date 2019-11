Inicia el juicio por el gravísimo ataque a Micaela Villavicencio

Hoy inicia el juicio contra Micaela Laura Viale y dos menores de edad por la tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Micaela Villavicencio, la joven vecina del barrio Norte Grande que el 30 de marzo pasado fue brutalmente atacada cuando iba a la parada de colectivo.

Su abuela, María Chávez, contó por Canal 11, que en la primera audiencia prevista para esta tarde, declarará sin la presencia de las acusadas. “Esperamos justicia, que se pongan en nuestro lugar, fueron siete meses internada, de mucho sufrimiento”.

Alertó que Micaela tras volver a su casa debió retomar la terapia psicológica, “tiene miedo de ir a tomar el colectivo, de salir, la familia de estas tres personas siguen siendo nuestros vecinos, y no los quiere ver. La psicóloga nos propuso vender la casa e irnos a otro barrio, pero no me parece justo”.







Insistió en el pedido de justicia “yo fui la que estuvo lado y vi todo su pesar. Los estudios eran muy dolorosos, estuve día y noche a su lado. Micaela sufrió muchísimo, no podía hablar, no podía caminar, no comía. La tenían que atar para que esté sentada; ahora está en recuperación”.

El caso

El 30 de marzo por la tarde fue sorprendida cuando iba hacia la parada de colectivo a buscar a unas compañeras de la Universidad con las que tenía que hacer un trabajo, por tres vecinas que la habían amenazado previamente. Sin mediar palabra la golpearon violentamente, provocándole una grave lesión en la cervical. La intervención de un efectivo policial hizo cesar el ataque y que las sospechosas huyeran.







Cuando llegó al hospital le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano, politraumatismos y lesiones de gravedad que provocan que permanezca internada por siete meses. Su situación desencadenó en una derivación a Buenos Aires, donde finalmente logró recuperarse.

Hoy volvió a hablar pero los dolores en las cervicales continúan, su traumatólogo le dijo “que si no cesan van a tener que operarla y cambiar las prótesis, naturalmente ella tiene pánico a volver a operarse pero esa es la realidad”.