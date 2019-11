Recién casado sufrió un tumor hemorrágico cerebral, sobrevivió y hoy necesita ayuda

Jesica Tornero de Arce y Juilo R. López se casaron en septiembre 2017, tras 5 años de noviazgo, nada hacía presumir que luego de 3 meses de ponerle el sello a este gran amor la vida les jugaría una mala pasada. El 29 de diciembre, Julio sufrió un tumor hemorrágico cerebral mientras volvían de una misa.

"Le dolía la cabeza pero nunca como para decir, vamos al neurólogo, pero como eran las fiestas no le dio importancia. Es un tumor que creció dentro de su cerebro y creció tanto que explotó, veníamos de misa y después de comulgar me dijo - viste que la mamita me sonrió - y cuando paso todo lo que paso yo te juro la Virgen lo tiene en sus brazos".

Para ella todo lo que vivió y vive junto a su marido "es como que te arrancan el corazón y te lo dejan afuera latiendo."

La mujer cuenta que llegó al hospital San Bernardo y permaneció en distintas áreas por 150 días. Si bien se mostró muy agradecida con el área de Neurocirugía que trabajó denodadamente por su marido que tenía un pronostico poco alentador, remarcó su esfuerzo por aprender todo para que su marido avanzara porque los tiempos en estas situaciones son determinantes.

"Todos esos meses que estuvimos en el San Bernardo yo fui su fisioterapeuta, su enfermera, su kinesióloga, yo viví en el hospital, dormí en una reposera" relató a InformateSalta.

Finalmente, pudo volver a casa el 22 mayo de 2018 pero él había abierto sus ojos anteriormente pero sin movilidad. Hoy sus desplazamientos podrían mejorar a través de una grúa humana que con un arnés permite el movimiento desde un punto al otro.









De usar la grúa podría estar sentado en una silla que le permitiría a su vez la deglución ya que actualmente come por botón gástrico. También, agilizaría la vida de su esposa ya que es quien lo carga o traslada, y por tal motivo sufre de lesiones en brazos y espalda. Actualmente no puede trasladarlo y es trasladado en ambulancia de requerir atención medica.

En este momento, el valor del aparato, que vendría sin el arnés, rondaría los $86 mil monto al que Jésica no puede llegar sola y por eso pide a la comunidad colaboración, depositando lo que puedan en una cuenta bancario del Banco Macro Nº 410909498073109-CBU 2850109940094980731098.