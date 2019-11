Le robaron el celular pero con la ayuda de la gente lo recuperó

El robo de celulares es uno de los delito más comunes en la ciudad de Salta. En un momento de distracción, delincuentes arrebatan de las manos de sus víctimas el aparato. Generalmente, estos hechos quedan ahí sin la posibilidad de recuperar lo robado, pero en esta historia pasó todo lo contrario.

Pablo es un vecino de zona sur y en diálogo con InformateSalta contó que el sábado cuando se disponía a tomar un remis en B° Bancario, para reunirse con su novia, fue asaltado por un joven al que identificó como uno de los que se juntan en la esquina en su barrio.

Si bien el joven vive en Limache había caminado hasta una remisera y fue ahí que el delincuente, domiciliado en el mismo barrio, lo abordó en primer lugar pidiéndole dinero a lo que él le dijo que no tenía. En ese momento con el celular en la mano quiso atender un mensaje de su novia y en ese momento le arrebató el celular y emprendió una veloz huida.

Afortunadamente dos automovilistas, alertados por sus gritos, decidieron involucrarse e iniciar una persecución del ladrón que corrió hacia unos bloques de departamentos de Bº Bancario y así escabullirse. Otros vecinos también tomaron intervención y lograron reducirlo y recuperar el aparato. A todo esto ya se había llamado a la policía, por lo que, al llegar no tuvieron más que detenerlo e invitarlo a radicar la denuncia.







Pablo comentó a InformateSalta todo lo vivido. "Me saca el celular y sale corriendo, yo lo persigo gritando que lo agarren que me había robado, en ese momento, una señora sale en el auto blanco a perseguirlo igual que otros muchachos en un auto rojo, y él se mete corriendo por los departamentos de barrio Bancario"

Agotado de tanto correr Pablo cuenta que la señora que manejaba uno de los autos aparece y le dice que ya lo habían agarrado. "Me entregan el celular y en ese momento llega la policía y los vecinos me insiste en que haga la denuncia obviamente fui a la comisaría de Limache, me atendieron muy bien".

Por último, supo por un remisero que sería quien venía robando en vehículos estacionados en la zona. "Me dijo que sospechaban de este chico por qué lo veían por la zona y a algunas personas se les desaparecían cosas de los autos".