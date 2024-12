Desapareció un reconocido pintor cordobés en Salta, piden ayuda para encontrarlo

Matías Nehuén, un joven de 32 años, es intensamente buscado luego de desaparecer el jueves 12 de diciembre alrededor de las 7:30 de la mañana. Según su pareja, ese día salió de su domicilio y desde entonces no respondió mensajes ni llamadas.

El joven, llevaba un tiempo largo viviendo en Salta junto a su pareja. Durante las últimas semanas había comenzado a mostrar episodios de ataques de pánico y ansiedad, siendo diagnosticado recientemente con ansiedad generalizada, dijo la mujer a QuePasaSalta.

Hace dos semanas Matías no estaba trabajando debido a una extracción de muela de juicio. "El no podía trabajar por el dolor, es por eso que me hice cargo de todos los gastos médicos", agregó.

El sábado pasado, su madre viajó desde Córdoba y se unió a la búsqueda. La familia pide la colaboración de quienes puedan aportar datos sobre su paradero.

Cualquier dato que pueda dar con su paradero, comunicarlo al 911 o al 3875 10 5260.