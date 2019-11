Gala Cancinos: los rastrillajes seguirán por zonas que pudo frecuentar la joven

El paradero de Gala Cancinos, la adolecente desaparecida desde el 18 de mayo de 2017, sigue siendo un misterio; en el marco de las investigaciones esta semana especialistas iniciaron el quinto rastrillaje, esta vez en el Cerro San Bernardo.

Al respecto de estas acciones, el fiscal Ramiro Ramos Ossorio habló con Telefé Salta donde informó que ante la posibilidad de hacer nuevos rastrillajes decidieron efectuarlos “en zonas que no fueron verificadas, surgen a partir de hipótesis con las que trabajamos en función de datos que están llegando, sobre todo de un grupo de allegados a la joven que no tenía muchos amigos”.

Tras la toma de estos testimonios, Ossorio dijo que los amigos contaron que la joven “había manifestado deseos de retirarse de su casa” y hasta intenciones de terminar con su vida. “Estos datos llevan a pensar esta posibilidad, por eso se revisó los lugares que habían sido rastrillados oportunamente”.

En cuanto a la continuidad de los operativos, adelantó que los mismos proseguirán en el transcurso de la semana en zonas donde “podría haberse dirigido, lugares donde se pudo sentir cómoda” o que frecuentó con un grupo de Boy Scouts. Entre estos sitios, no se descartan el Parque del Bicentenario o espacios linderos al cerro San Bernardo.

Otro tipo de búsqueda

Quien también se refirió a lo ocurrido fue Javier Cancinos, el padre de Gala, quien contó que se enteró del operativo “por los medios”. Tras tomar conocimiento indicó que “hablé con el oficial que está a cargo de la investigación, me dicen que es para terminar de cerrar una de las hipótesis que había, supongo que después me darán un informe sobre la situación”.

No obstante, consideró en diálogo con el medio televisivo que si bien no es investigador, “a mi entender (la búsqueda) ya no va por el rastrillaje, sino a través de las redes sociales, sé que han estado preguntando a los compañeros de la escuela, (pero) creo que a mi modo de ver, por las redes sería la forma de buscar”, concluyó.