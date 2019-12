Entrevistas 10x10: Valentina Yudi Medina

Nico Cortés en su ciclo de entrevistas "10x10" para InformateSalta, entrevistó a la bella Valentina Yudi Medina.

Ella nació un 06 de octubre de 1988 en Salta. Valentina tiene ángel. Vuela cada día más alto. Propone sacrificio, esfuerzo, dedicación. Es apasionada, auténtica, diferente, especial. Conocela.











10x10

1- El Fitness: Algo que descubrí que me encanta hacer, que me conecta con algo muy lindo, difícil de explicar, sentís esa felicidad y magia linda al hacerlo.

2- Un recuerdo de la infancia: ¡Uf! miles.. las vacaciones en familia, el tejo y pelota paleta en la playa con mis viejos y hermanos. Los domingos con toda la familia y los abuelos, mi papá tocando la guitarra y cantando siempre, se me pianta una lágrima respondiendo esto, ¡que lindo!

3- Un maestro/a: Mi viejo.

4- Un/a referente dentro del mundo del fitness: Yana Smith Kuznetsova, una bikini Pro Rusa increíble.

5- El gimnasio: Mi cable a tierra, lo que me conecta conmigo, me saca de la rutina, del día a día que a todos nos pasa, lo bueno es que no lo veo como obligación sino como una distracción algo que disfruto hacer.











6- Una comida: A una persona que se la pasa a dieta le es un poco difícil responder esto, todo te resulta rico, todo extrañas comer, y a su vez se te hace un hábito tu alimentación saludable, que también buscas la forma de que sea rica, y déjame decirte que lo logré, me gusta mucho la cocina y disfruto la forma de alimentarme hoy, aunque eso no quita que a veces también coma mi sushi favorito, un buen asado, los canelones de mi vieja y las milanesas a la napolitana.

7- Un deporte: Natación, lo hacía de chiquita y es algo que tengo pendiente volver en algún momento

8- Una alegría: La vida misma, despertarme todos los días y hacer las cosas que me gustan, tener la gente que quiero cerca, poder disfrutarla.

9- Una tristeza: Las cosas injustas, como buena libriana que soy.

10- Un sueño: Alcanzar todas mis metas y sueños, tanto en lo deportivo como en lo personal, llegar a ser atleta Profesional sería algo hermoso y una meta por cumplir en este momento de mi vida, algo que me haría muy feliz, y que pasará cuando tenga que pasar.