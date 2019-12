Asumió Gustavo Sáenz: "A trabajar salteños, Salta tiene Futuro"

El gobernador de Salta brindó su primer discurso como tal. "Me llenó de orgullo haber ganado con más del 60%, nos ganamos el respeto de la gente haciendo, gestionando y sobre todas las cosas cumpliendo" indicó.

Tras prestar juramento constitucional, el gobernador Gusta Sáenz brindó su primer discurso oficial donde agradeció a todos los salteños que confiaron en su gestión e invitó a trabajar con humildad y grandeza por una Salta mejor.

"Hoy iniciamos un nuevo camino para Salta, una nueva etapa en la cual trabajaré sin descanso para que logremos tener una Salta mejor, una Salta donde todos tengan las mismas oportunidades una Salta justa y solidaria", dijo el flamante gobernador.

Tanto mis recorridos por distintos lugares de la provincia, desde mi programa de radio como mi contacto directo y diario con la gente, se ha conocido mi visión y mi actividad política. Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Me llena de orgullo que el 62% de los salteños haya aprobado nuestra gestión, nuestro trabajo y nos acompañó. Puedo afirmar con humildad que nos ganamos el respeto de la gente trabajando, haciendo, gestionando, pero por sobre todas las cosas cumpliendo. Esto me lleva a tener una responsabilidad aún mayor, responder a esa confianza, a esa esperanza a esos sueños de quienes creyeron en mí.

Hay una profunda doctrina política y filosófica que respalda ese accionar, es la visión humanista con el hombre como centro de la comunidad. Una visión de defensa y promoción de la vida, de raigambre profundamente democrática, una visión abonada en la cultura del trabajo del esfuerzo, de la educación, de la promoción de la libertad y la igualdad. La constitución habla del juramento del gobernador. Elijo entender el juramento no como una promesa, no vengo a prometerles nada, no lo hice en campaña y no lo voy a hacer ahora. Sí lo entiendo como una declaración, una declaración poniendo como testigo a alguien y quiero que sea el pueblo de mi provincia y ustedes como sus representantes quienes sean testigo de mi juramento que es seguir manteniendo contacto permanente con la gente, con los deseos y anhelos de cada ciudadano de nuestra provincia.

Cuando en el 2015 tomé la decisión de ser candidato a intendente de la ciudad, mencione que no había aceptado cargos anteriormente porque quería estar en soledad pero acompañado de la gente, recorriendo todos y cada uno de los barrios, estando cerca de ellos y así lo hicimos, ese ha sido mi norte, el lugar donde siempre me sentó bien, en el roce de vidas siempre he encontrado solución a los problemas que han surgido durante la gestión, a partir del diálogo sincero.

El amor y respeto de nuestra gente es el norte que nos tiene que guiar porque ahí está la vara con que se va a medir si hubo o no una buena gestión.

Este gobernador sabe bien dónde quiere ir y donde no quiere ir. Mi mayor esfuerzo va a ser la lucha contra la pobreza, es inconcebible que en una provincia como Salta haya gente que no come y que pase hambre. Esto debe ser una prioridad de la sociedad toda, del Estado a través de políticas sociales activas pero también dando condiciones para que se creen empleos desde el sector privado.

El sector privado que es el gran generador de riquezas de innovaciones, de avaneces tecnológicos y de inversiones. El estado va apoyar, promover y regular para el desarrollo, para el crecimiento y el progreso.

La salud y la educación son cometidos existenciales del estado, son la razón de ser del mismo. Es indispensable un progreso de la economía, el desarrollo y la promoción de nuestras ventajas competitivas en el turismo, el sector agroindustrial, la minería y el sector de hidrocarburo son los pilares de nuestro desarrollo, son nuestra identidad a los que les debemos sumar las economías basadas en los avances tecnológicos, la ciencia, la inteligencia artificial, la robótica. Nuestros músicos y potas, así como la arquitectura, paisajes, reservas naturales, gastronomía, hospitalidad, son reconocidos en el mundo y valorados. Existe una salteñidad, una forma de ver las cosas, unimos tradición con futuro, orgullo con progreso, el futuro nos desafía.

Los invito crear puentes y a vivir en paz y a trabajar juntos por los salteños. Lo importante no es dónde venimos sino hacia dónde vamos. Lucho por tener una salta distinta, con las mismas oportunidades para todos, por hacer posibles los sueños y las esperanzas.

Vamos a trabajar con humildad y grandeza desde donde nos tocó estar, queridos salteños, desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecerles la confianza de haber depositado en este salteño sus esperanzas.

Los invito a todos a trabajar juntos sin odio, sin resentimiento, sin mezquindades, a dejar de lado la lógica de amigo y enemigo, esa grieta que duele, que tanto daño le hizo a nuestro querido pueblo. Los invito a todos a construir con amor, humildad y grandeza la Salta que nos merecemos"