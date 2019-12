Habló el taxista apuñalado: “Soy único sostén de familia”

Eduardo Jesús Mamaní en dialogo con FM Cielo, desde su vivienda contó lo que vivió en la madrugada de ayer cuando por robarle la recaudación lo hirieron con arma blanca en una de sus mejillas. Contó que la dura vida que enfrentó al venirse desde Tartagal a Salta en 1978, trabajó de lustrabotas y así un sinfín de oficios

“Entre la 1 y la 1.30 de la madrugada, circulaba libre por Independencia y Lerma. Me hizo parar el sujeto este. Creyendo yo que era un pasajero, estacioné el auto, y cuando el vino, se acercó al auto, pensando yo, que él iba subir en la puerta trasera, me abrió la puerta y en ese momento me sacó un cuchillo puntudo largo y tenía una piedra en la mano. Me amenazaba con romperme el auto y que le dé la plata. Y que me iba a apuñalar. Me tiró como 3 puntazos y yo estaba sentado, esquivándome con las manos”

El hombre totalmente quebrado ante los micrófonos dijo que en ese momento sintió mucho miedo pero intentaba calmar pero él solo quería la plata.











Me daba miedo, yo trataba de calmarlo “dame la plata, dame plata, sino te voy ensartar el cuchillo y no me importa nada”

“Entonces agarré, porque la plata la billetera la tenía al costado de la puerta donde voy yo, cuando le estaba por dar la billetera, sentí un puntazo que me dio, en la mejilla, que me pasó para el otro lado de la boca. Me perforó”

Después el vio que le chorreaba la sangre y el sujeto trataba de volver a abrir su puerta y ahí le arrebató la billetera y huyó.

“Yo me puse la rejilla que tengo en la puerta para parar la sangre, no pude, me fui al hospital San Bernardo a la guardia y el celular lo tengo porque estaba para el lado del estéreo, llamé al 911 y le explique lo sucedido. Les dije que iba al hospital, me dicen ya comunicamos, cuando llegue ensangrentado entero me asistieron. Me hicieron una cirugía me cosieron por adentro y por afuera” agradeció la atención recibida en el nosocomio.

Eduardo es sostén de 7 hijos ya que su señora no puede trabajar por la crianza de los chicos. Lo bueno es que distintos colegas están colectando mercadería para ayudarlo en este tiempo que estará sin poder ir a trabajar.

“Viven de lo que yo gano. El auto no es mío. Yo ahora no sé qué iré hacer de mi vida. De acá a un mes. Estoy asustado por lo que me pasó, soy taxista desde el 86 y es primera vez en mi vida que me pasa esto. Siempre trabajé de noche y he tenido esta desgracia” concluyó.