Horóscopo de hoy: cómo surgió esta predicción astral que goza de millones de seguidores

Leer el horóscopo de hoy es un ritual que siguen muchas personas independientemente de la edad o el género. Es que no hay algo más interesante para los seguidores del zodíaco, que tener un abreboca de lo que será su día. Es que, leer el horóscopo de hoy es cómo alentar a esa parte, por muy pequeña que sea, de ti que aún cree en la mínima posibilidad de que algo mágico cambiará tu vida para siempre. Y quién no querría saber si al fin va a conseguir el amor ideal, ese soñado puesto de trabajo y por supuesto que también están aquellos que desean saber si se van a ganar la lotería. Creyente fiel de los astros o no, el horóscopo es una de las secciones clásicas de diarios, revistas, portales más leídas o con muchos seguidores. Quienes han hecho que permanezcan aún cuando en estos tiempos digitales las personas parecen ser menos supersticiosas.

¿Qué es un horóscopo y cómo llegó a ser esa

sección que no puede faltar en diarios o revistas?



A lo largo de la historia de la humanidad las estrellas han sido guías de las civilizaciones, inspiraron a los Mayas, egipcios y a los orientales. Pero no solo para saber qué rumbo tomar en alta mar o entender los cambios de estaciones, también fueron cultivando creencias azarosas. La palabra horóscopo proviene del latín y significa “que observa a la hora”, pues, este consiste en predicciones basadas en las posiciones específicas de los astros que se da en un momento determinado. Observación que a su vez está determinada por los signos zodiacales y cómo el paso del sol va influyendo en cada uno de ellos. Así que, el horóscopo surgió como una especie de arte donde se combinan cálculos matemáticos y un poco de misticismo en el cual muchas personas han y siguen creyendo.







Para que esto hubiese sido posible se debió crear un sistema conocido como zodíaco el cual está constituido por 12 signos. Estos signos están relacionados, a su vez, con los elementos naturales como el agua, el fuego, el aire y la tierra. Cada signo posee una esencia particular que se refleja a través de la personalidad de las personas, y que sin duda son de los misterios que hacen más fascinante al mundo de los astros. Luego se comenzaron a realizar predicciones particulares según los signos, hasta dar origen al horóscopo que lees cada domingo como especie de ritual o ventana a lo que traerá el futuro.

Horóscopo de hoy: en dónde puedes leer sobre tu signo



La popularización del horóscopo es tal que posee un espacio especial en los diarios y las revistas, que siguen siendo los lugares más idóneos para conseguir y leer el horóscopo del día, la semana o el mes, según la frecuencia de la publicación. Formatos tradicionales que siguen siendo la principal fuente a la que puedes recurrir para leer todo sobre tu signo. Sin embargo, con la era de la información esto se ha diversificado y puedes encontrar muchas más fuentes.







Por ejemplo, si eres de aquellos amantes de los horóscopos y no puedes salir de casa sin leerlo, hay aplicaciones que puedes descargar directamente a tu Smartphone e ingresar diariamente para conocer sobre las predicciones de los astros para tu signo zodiacal. En caso que no desees descargar nada a tu celular, hay diarios digitales que tienen en sus páginas una sección con el horóscopo al cual puedes ingresar en cualquier momento del día a leer tu sobre tu buena suerte.

¿Sabías que existen diferentes tipos de horóscopos?



El horóscopo es una interpretación de las estrellas y cada cultura desarrolló esta ciencia o arte de diferentes maneras, por tanto existen diferentes tipos de horóscopos. Algunos de ellos cuentan con menos signos como el caso del alquimista que está conformado por 10 signos. En él, se hace relacionan los números y metales. En otros, los signos están representados por animales como es el caso del horóscopo chino, el azteca, el indio y el Maya. En el árabe los signos son armas medievales, el gitano implementos de la vida diaria, mientras que los egipcios utilizaron el nombre de sus dioses.