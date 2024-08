Encontraron una nueva especie de hongo en Salta y lleva el nombre de Messi

Investigadores del Laboratorio de Hongos Agaricales del Instituto de Micología y Botánica encontraron en el Parque Nacional Baritú una nueva especie de hongo que hasta el momento era desconocido para la ciencia.

Se trata de ercopemyces messii en homenaje al campeón del mundo Lionel Messi.

El descubrimiento se hizo en un área protegida del Parque Nacional Baritú en 203. Allí se realizaron recorridas y encontraron ejemplares de Messi y de Clitocybe cedrelae, la otra especie descrita en el artículo publicado en la revista Mycological Progress.

El hongo C. Messi

La publicación incluye descripciones taxonómicas, fotografías de campo, ilustraciones, imágenes obtenidas a través del microscopio electrónico de barrido y comparaciones con especies similares y estrechamente relacionadas.

La investigación estuvo a cargo de Agustín Pastor Giménez, Juan Martín Suárez y Joaquín Aliaga de la Universidad de Buenos Aires, y Timothy Baron de State University of New York College at Cortland.

El Parque Nacional Baritú protege una porción de más de 72 mil hectáreas de Yungas, un sistema de bosques nublados que crecen sobre las laderas de los Andes en el noroeste argentino y alberga una diversidad significativa de hongos agaricales, con muchas especies aún por descubrir.

