Se agarró a los tiros cuando fue a recuperar a su “Firulais”

Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, la frase es tan cierta que un hombre se fue a los tiros con una vecina porque no quería devolverle su perro. El hecho sucedió en el barrio Parque Futura, Córdoba. El dueño del can ofreció una recompensa por su mascota perdida y una mujer lo encontró, cuando el propietario fue hasta su morada le ofreció 100mil pesos como recompensa para que le devuelva el can pero la mujer se negó.

“Aparentemente, la mujer reclamaba una suma superior a lo pactado, motivo por el cual se produjo una discusión y forcejeo”, informó la Policía. Otros rumores dicen que la suma era menor a lo que se ofrecía como recompensa en un principio.

En un momento de la discusión el hombre sacó un arma y empezó a disparar al aire. Los vecinos escucharon los balazos y llamaron a la policía. Cuando llegaron, el propietario se dio a la fuga mientras abandonaba el arma en un terreno baldío.

Tiempo después el hombre de 44 años queda detenido y el arma, un calibre 9 milímetros con el cargador de 12 cartuchos, fue hallada. Ninguno de los involucrados, ni el perro, fueron lesionados.