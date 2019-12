La hija del anciano pide justicia por su papá: "Lo ví hecho un monstruo"

Ayer conocíamos la lamentable noticia de un cobarde ataque a una anciano de 90 años en Embarcación en manos de un conocido delincuente que lo maniató y le cubrió la cara con mantas. Por el uso de las imágenes de una cámara particular de la vivienda se identificó al delincuente y se lo detuvo. Además se secuestró elementos robados.

Por estas horas la familia, a través de Multivisión piden que se haga justicia por lo que le hicieron a Salvador Areco "Pido justicia por mi papá, a mí me avisaron como a las 5:40, pero yo no sabía porque me golpeaban en mi casa y no entendía por qué, un remisero fue gracias a él que también vino a avisar a la policía"

Por su parte, la nieta del señor asegura que el sujeto ingresó por atrás de la vivienda "El delincuente entra por atrás, porque las cámaras están por adelante, entonces a él se lo ve salir únicamente. Los vecinos se enteran porque de lo amordazado que él estaba se quejaban y gritaba, los perros de la vecina empezaron a ladrar, les pareció raro, escucharon que mi abuelo se quejaba y ahí dieron la vuelta. Empujaron la puerta y entraron y se dieron con este hecho" relató.







La familia cuenta que no es la primera vez que ingresan a robar a Salvador pero jamás fue víctima de tal violencia física.

Por último, agradeció a los policías, médicos, vecinos y el remisero que fue en busca de ellas.