Se abrió la compuerta de un camión que llevaba maíz en ruta 34, la gente se llevó todo

El sábado en la noche, un camión con doble acoplado habría sufrido un desperfecto mecánico e inexplicablemente se le abrieron las dos compuertas del cargamento de maíz que llevaba en el último acoplado.

Tras esparcirse por varios metros sobre ruta 34, llegando a Virgen la Peña, no se registraron lesionados pero sí se observó como la gente de la zona y otros automovilistas comenzaron a juntar los granos con lo que tenían a mano. Los barrían hacía un costado y luego en bolsas, cajas de camionetas y otros recipientes se llevaban todo.

Videotar Noticias desde el lugar dialogó con algunos de las personas que juntaban para llevarse el maíz,"La bolsa vale 10.000. Esto es un regalo de Dios. Somos de Aguaray, estábamos volviendo y bueno" dijo uno de los que juntaban los granos en la caja de una camioneta.

Otros, entre risas dijo "Justo que me quedé sin maíz en casa" mientras otro vecino contó "Somos de aquí, yo vi cuando se cayó, estaba sentado acá".

Por su parte el camionero, resignado solo atinó, con ayude la policía a cerrar las compuertas y dijo "No sé, no me preguntes cómo, pero se abrieron las dos compuertas" consulado por la cantidad de maíz perdida manifestó "Ni idea".