Femicidio en Cerrillos: no declaró el policía imputado y seguirá detenido

Justicia Hace 1 hora

El sargento, que debía custodiar a la mujer asesinada por su ex pareja, fue imputado ayer por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y acompañado de un abogado particular, decidió no prestar declaración.