Los memes que marcaron el 2019

El 2019 está llegando a su fin y, aunque sus días no volverán, siempre nos quedarán sus memes.

Chimuelo

Un niño de 13 años intentó enterrar a su mascota: un pequeño loro llamado Chimuelo pero la ceremonia fue grotesca por la intervención de su perro que se robó el cadáver. Rápidamente el video se hizo viral y las capturas lanzaron cientos de memes.

#10yearschallenge

El #TenYearsChallenge nació en enero de 2019 como un reto en el que los participantes tenían que publicar una foto suya tomada en 2009 y otra en 2019 para ver cómo habían cambiado. Al reto se unieron actores, músicos y deportistas, sin embargo, por lo que lo recordaremos será por su faceta reivindicativa: el hashtag también se utilizó para denunciar, con humor, cómo ciertas cosas han ido a peor desde 2009, o para mostrar que no han cambiado nada.







El meme del gato

El primer día de mayo nació uno de los memes que más populares de este año: "Me dijiste que...", el montaje en el que una mujer grita a un gato. Los usuarios de redes sociales recurrieron a este formato para hacer bromas sobre peleas y discusiones basadas en algún malentendido cómico, muchas veces utilizando juegos de palabras.

Esta imagen es una captura de pantalla de un capítulo de The Real Housewives of Beverly Hills y del gato instagramer Smudge the Cat. La compaginación de ambas fotos valió miles de chistes.







Bomboclaat

Otro meme popular de este año fue “¿Y por qué pusiste?...”, donde una mujer corrige a su gato en un examen. La primera versión de esta broma, donde las dos imágenes aparecen junto a una extraña palabra en inglés jamaicano “Bomboclaat”', fue publicada el pasado noviembre. No obstante, aún se desconoce quién fue el primero en ponerle la famosa frase, que convirtió el meme en tendencia.







Sasha Dog

En octubre apareció Sasha Dog, un ltro de Instagram creado por el italiano Antonio Ruggiero y que hacía aparecer en la pantalla a un perro hiperrealista. ¿Su uso? Asustar a compañero.







“Vístima”

“Yo la veo que ella se está haciendo la vístima”, dijo Elizabeth Ogaz sobre la exesposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Elizabeth trabajaba para el matrimonio y luego fue despedida. Cuando María Inés Facuse se separó del dirigente deportivo, Ogaz declaró en la televisión chilena y su furcio se hizo viral.

"Chinwenwencha"

Luego de la obtención de la Copa Argentina, un hincha de Rosario Central se hizo viral por mandarle un video en un grupo de WhatsApp a un amigo de Newell's, el clásico rival: "Si esta copa es de leche, te la tomaste toda, chinwenwencha (quiso decir sinvergüenza)", soltó y estalló. Pero detrás hay una historia solidaria: se llama Jairo Lucero y colabora en un comedor comunitario en Rosario.