Su hijo padece esquizofrenia y no puede controlarlo: "Varias veces me corrió con el machete"

Celestina, es una vecina de Tartagal que está sufriendo en manos de su hijo, un joven que lamentablemente padece esquizofrenia pero quien además estaría consumiendo drogas y alcohol, lo que agrava su enfermedad.

"Varias veces ya me corrió con el machete, le han dicho que me tiene que matar"

La mujer totalmente resignada y con miedo por su vida como por la de terceros e incluso por la de su propio hijo, clama a las autoridades que tomen intervención y sea internado en Salta en un hospital psiquiátrico.

“Varias veces ya me corrió con el machete, porque dice que a él le han dicho que a mi me tiene que matar. Y a donde yo estoy va a cada rato a buscarme. Tengo que esconderme, ahora me vine en escondidas de él porque andaba en la plaza gritando”.

Además, angustiada, contó que ahora toma alcohol y se droga. “Le pido a la justicia que lo internen, el no puede estar así, tienen que ver dónde llevarlo a Salta. El doctor Andreu está haciendo lo posible porque lo vea el psiquiatra y decidan de mandarlo en Salta, a un psiquiátrico".

Totalmente quebrada, Celestina cerró por Multivisión "Él no puede estar así, mirá si agarra una criatura de un brazo y lo tira, quien le devuelve la vida a esa criatura. Es un peligro, los vecinos le tienen miedo y siempre me están mandando mensajes, que rompe, que grita, que habla, que pide por favor, pero él esta solo, es como que pelea con alguien pero esta solo".