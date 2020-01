Notre Dame no aguantaría hasta su reconstrucción y podría derrumbarse

Luego del incendio sufrido este año, Notre Dame todavía está en un estado tan frágil que, según su rector, Monseñor Patrick Chauvet, hay un "50% de posibilidades" de que la estructura no pueda ser salvada, ya que los andamios instalados antes del incendio de abril pasado, amenazan con hundirlas bóvedas de la antigua catedral gótica.

Chauvet le dijo a The Associated Press que el edificio todavía no está completamente fuera de peligro y que "hay un 50% de posibilidades de que se salve. También hay un 50% de probabilidades de que los andamios caigan sobre las tres bóvedas por lo que, como se puede ver, el edificio es todavía muy frágil".

Según indica el sitio Cronista.com, la catedral estaba atravesada por una estructura de andamiaje compuesta de unos 50.000 tubos que habían sido instalados para los trabajos de renovación que antecedieron al incendio que destruyó la aguja y parte del techo.

"Una vez que el andamiaje sea removido, necesitamos evaluar el estado de la catedral, la cantidad de piedras a ser removidas y reemplazadas", dijo Chauvet quien descartó que la restauración de Notre Dame comience antes de 2021. Además, estimó que podrían pasar al menos tres años antes de que el edificio sea lo suficientemente seguro para recibir turistas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha manifestado que quiere que los trabajos de reconstrucción se completen en los próximos 5 años, para coincidir con los Juegos Olímpicos París 2024. El general Jean-Louis Georgelin, presidente del organismo a cargo de la reconstrucción, anunció recientemente que prevén celebrar en la catedral un Te Deum el 16 de abril de 2024, para conmemorar el quinto aniversario del incendio.